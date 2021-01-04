В Карибском море проснулся спящий вулкан

Один из самых древних вулканов Вест-Индии под названием Суфриер, спавший с 1979 года, внезапно начал извергать пепел, сообщает AP. Местные власти объявили оранжевый уровень опасности.
Суфриер расположен в северной части острова Сент-Винсент в Карибском море. За последние 2 тысячи лет он извергался как минимум 160 раз. Извержение 1979 года не принесло больших разрушений, а вот извержение 1902-го унесло жизни 1600 человек.
В конце 2020 года сейсмологи заметили сейсмическую активность под вулканом Монтань-Пеле на соседнем карибском острове Мартиника и выпустили предупреждение для местных жителей. Известно, что во время извержения этого вулкана в начале ХХ века туча из пепла и газа уничтожила город Сен-Пьер, где погибло около 30 тысяч человек.