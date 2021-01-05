Народные приметы на 5 января: ветер — к урожаю
5 января в народе — день Федула Зимнего. «Пришел Федул — ветер подул», — говорили наши предки. В это время и правда часто бывают ветры и вьюги.
5 января в народе — день Федула Зимнего. «Пришел Федул — ветер подул», — говорили наши предки. В это время и правда часто бывают ветры и вьюги.
Крестьяне верили — каков день Федула, таким будет и ноябрь: если ясно и морозно, то в ноябре будет солнечно и относительно тепло. Дождь или мокрый снег обещают, что ноябрь будет дождливым и холодным.
Ветреная погода — к урожаю, птицы беспокойно себя ведут — начнется метель. Дерево скрипит — к оттепели. Кошка ищет теплое место — к похолоданию.
Считалось также, что если в январе частые снегопады и метели, то в июле будут частые дожди.