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11:31 (мск), источник: Погода Mail.ru

Галактику, где вспыхивают сверхновые, показали на фото

За последнее столетие здесь вспыхнуло не менее 10 сверхновых.

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Источник: ESA/Hubble & NASA, A. Leroy, K. S. Long
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Космический телескоп «Хаббл» получил яркое фото галактики Фейерверк на расстоянии приблизительно 22 миллионов световых лет от Земли в созвездии Лебедь.

Своим названием она обязана тем, что только за последнее столетие здесь вспыхнуло не менее 10 сверхновых. Для сравнения, в нашей галактике Млечный Путь за последнюю тысячу лет зафиксировали всего 4 таких вспышки.

На потрясающе детальном снимке хорошо видны спиральные рукава галактики, различные звездные среды и газопылевые облака, в которых происходит интенсивное звездообразование.

Анна Лысенко

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