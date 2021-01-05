Галактику, где вспыхивают сверхновые, показали на фото
За последнее столетие здесь вспыхнуло не менее 10 сверхновых.
За последнее столетие здесь вспыхнуло не менее 10 сверхновых.
Космический телескоп «Хаббл» получил яркое фото галактики Фейерверк на расстоянии приблизительно 22 миллионов световых лет от Земли в созвездии Лебедь.
Своим названием она обязана тем, что только за последнее столетие здесь вспыхнуло не менее 10 сверхновых. Для сравнения, в нашей галактике Млечный Путь за последнюю тысячу лет зафиксировали всего 4 таких вспышки.
На потрясающе детальном снимке хорошо видны спиральные рукава галактики, различные звездные среды и газопылевые облака, в которых происходит интенсивное звездообразование.
Анна Лысенко