Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Банки ограничат снятие наличных К чему готовиться клиентам
Фоторепортажи
13Звездный десант: пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк
61Названы победители конкурса Nature Photographer Awards
13:27 (мск), источник: Погода Mail.ru

Зимнюю сказку во Франции показали с дрона (видео)

Предгорье Альп засыпало снегом.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Французский департамент Канталь в регионе Овернь — Рона — Альпы известен живописной холмистой местностью и потрясающими зелеными лугами. Но зимой этот край не менее красив.

Обильные снегопады превратили Канталь в настоящую зимнюю сказку. Любитель аэрофотосъемки Шарль Дузе опубликовал видео, снятое с высоты птичьего полета, на котором можно увидеть заснеженные долины и альпийские леса этой местности.

Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

Читайте также
Hi-Tech
Это прорыв! Инженеры создали нечто невероятное Для зарядки придется попотеть
Авто
Не только DeLorean: машины 1980-х годов, о которых мечтали все Стиль «ретровейв» в автомобильной промышленности снова на пике моды. И дело не только в ностальгии по вкладышам, но и в том, что культовые машины 80-х годов оставили весьма заметный след в масс-культуре. Что это за автомобили?
Кино
Любопытные фильмы 2020 года, которые вы могли пропустить Хочется чего-то свежего и интересного, а все громкие премьеры уже отсмотрены? Включив эти новинки 2020 года, в которых из Сены выныривают русалки, Том Харди становится старым мафиози, а волосы хотят убивать, вы точно сможете сказать, что теперь видели все
Новости партнеров
Москва открыла уникальный сервис по определению пневмонии
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Общество отвернулось от Никиты Михалкова
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Популярные темы на «Детях»
Мамы многодетные, ответьте на вопрос: зачем 704
Я чего-то не понимаю в этой жизни? 695
Уменьшение суммы алиментов 617
Забавные картинки 526
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»