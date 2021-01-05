Зимнюю сказку во Франции показали с дрона (видео)
Предгорье Альп засыпало снегом.
Предгорье Альп засыпало снегом.
Французский департамент Канталь в регионе Овернь — Рона — Альпы известен живописной холмистой местностью и потрясающими зелеными лугами. Но зимой этот край не менее красив.
Обильные снегопады превратили Канталь в настоящую зимнюю сказку. Любитель аэрофотосъемки Шарль Дузе опубликовал видео, снятое с высоты птичьего полета, на котором можно увидеть заснеженные долины и альпийские леса этой местности.
Анна Лысенко