Народные приметы на 6 января: делаем прогнозы на лето
Звездное небо обещает хороший урожай.
Звездное небо обещает хороший урожай.
6 января — канун православного Рождества по Юлианскому календарю. Готовясь к празднику, в народе наблюдали за погодой и делали прогнозы на весну и лето.
Если в сочельник тепло — весна будет холодная. Звездное небо обещает большой урожай ягод и гороха. Если атмосфера настолько чистая, что хорошо виден Млечный Путь, лето будет теплым. А вот тусклое, беззвездное небо предвещает плохую погоду в ближайшие дни.
Если снег перед праздником растаял, ждали хороший урожай гречихи, а иней предсказывал, что уродится много пшеницы.