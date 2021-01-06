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11:11 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 6 января: делаем прогнозы на лето

Звездное небо обещает хороший урожай.

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Источник: Reuters

6 января — канун православного Рождества по Юлианскому календарю. Готовясь к празднику, в народе наблюдали за погодой и делали прогнозы на весну и лето.

Если в сочельник тепло — весна будет холодная. Звездное небо обещает большой урожай ягод и гороха. Если атмосфера настолько чистая, что хорошо виден Млечный Путь, лето будет теплым. А вот тусклое, беззвездное небо предвещает плохую погоду в ближайшие дни.

Если снег перед праздником растаял, ждали хороший урожай гречихи, а иней предсказывал, что уродится много пшеницы.

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