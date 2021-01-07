Народные приметы на 7 января: о чем говорит снегопад
В народе наблюдали за погодой, делая прогнозы на весну и лето.
В народе наблюдали за погодой, делая прогнозы на весну и лето.
7 января православные отмечают Рождество Христово. Существует много примет, связанных с этим днем.
Например, если в этот день выпадет иней — уродится хлеб, если небо звездное — горох, грибы и ягоды. А если на дворе метель — пчелы будут роиться хорошо. Утренний снег сулит урожайный год. Вьюга — к ранней весне. Ясный месяц — к морозам.
Оттепель — не очень хорошая примета, сулящая холодную весну и плохой урожай. А вот крепкий мороз обещает знойное лето. Ударили морозы на Рождество — холодно будет и на Крещение.