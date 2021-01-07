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Фоторепортажи
13:09 (мск), источник: Погода Mail.ru

К Земле приблизится крупный астероид

Он входит в сотню крупнейших астероидов, которые пролетят мимо Земли в течение года.

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Источник: AP 2020
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9 января мимо Земли пролетит астероид 2015 NU13, сообщает NASA.

Точный размер небесного камня оценить трудно — по примерным подсчетам его диаметр составляет от 310 до 680 м.

По данным астрономов, астероид пролетит мимо нашей планеты на безопасном расстоянии в 5,6 млн км. Это примерно в 15 раз больше среднего расстояния между Землей и Луной. 2015 NU13 будет двигаться со скоростью более 54 тысяч км в час, что в 44 раза быстрее скорости звука.

2015 NU13 входит в сотню крупнейших астероидов, которые должны приблизиться к Земле в течение года.

Анна Лысенко

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