К Земле приблизится крупный астероид
Он входит в сотню крупнейших астероидов, которые пролетят мимо Земли в течение года.
Он входит в сотню крупнейших астероидов, которые пролетят мимо Земли в течение года.
9 января мимо Земли пролетит астероид 2015 NU13, сообщает NASA.
Точный размер небесного камня оценить трудно — по примерным подсчетам его диаметр составляет от 310 до 680 м.
По данным астрономов, астероид пролетит мимо нашей планеты на безопасном расстоянии в 5,6 млн км. Это примерно в 15 раз больше среднего расстояния между Землей и Луной. 2015 NU13 будет двигаться со скоростью более 54 тысяч км в час, что в 44 раза быстрее скорости звука.
2015 NU13 входит в сотню крупнейших астероидов, которые должны приблизиться к Земле в течение года.
Анна Лысенко