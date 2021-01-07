На Пекин обрушились аномальные морозы
Холодные сухие зимы в городе в последние годы участились.
Холодные сухие зимы в городе в последние годы участились.
Температура в столице Китая Пекине 7 января опустилась до 50-летнего минимума, сообщает AFP.
Утром в городе зафиксировали минус 19,6 градуса по Цельсию — этот показатель побил предыдущий местный рекорд холодной погоды 1969 года. Ниже этой отметки температура опускалась только в 1966 году, достигнув минус 27,4 градуса по Цельсию.
К таким холодам в Пекине не привыкли. Средняя температура в январе здесь составляет минус 3,4 градуса Цельсия. Местные жители жалуются на аномальный холод в соцсетях.
Холодные сухие зимы в Пекине в последние годы участились. Они связаны с холодными потоками воздуха с
Борцы с изменением климата предупреждают: по мере потепления Земли количество экстремальных погодных явлений будет увеличиваться.
Анна Лысенко