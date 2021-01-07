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16:05 (мск), источник: Погода Mail.ru

На Пекин обрушились аномальные морозы

Холодные сухие зимы в городе в последние годы участились.

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Источник: Reuters

Температура в столице Китая Пекине 7 января опустилась до 50-летнего минимума, сообщает AFP.

Утром в городе зафиксировали минус 19,6 градуса по Цельсию — этот показатель побил предыдущий местный рекорд холодной погоды 1969 года. Ниже этой отметки температура опускалась только в 1966 году, достигнув минус 27,4 градуса по Цельсию.

К таким холодам в Пекине не привыкли. Средняя температура в январе здесь составляет минус 3,4 градуса Цельсия. Местные жители жалуются на аномальный холод в соцсетях.

Холодные сухие зимы в Пекине в последние годы участились. Они связаны с холодными потоками воздуха с северо-запада.

Борцы с изменением климата предупреждают: по мере потепления Земли количество экстремальных погодных явлений будет увеличиваться.

Анна Лысенко

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