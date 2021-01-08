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12«Высокая вода» в Венеции
03:14 (мск), источник: Известия

Вильфанд рассказал о погоде в европейской части России после праздников

В первый рабочий день года, 11 января, жителей европейской части России ожидает похолодание, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Источник: Агентство «Москва»

По его словам, до конца каникул сохранится комфортная зимняя погода в мягком варианте. Так, в пятницу, 8 января столбики термометров покажут −2…−4 градусов, в субботу опустятся до −6…−8 градусов, а в воскресенье — до -10.

Отмечается, что эти температуры выше нормы.

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«Значительное понижение температуры 11 января (ночью минус 11−16 градусов, днем минус 8−13 градусов). Я считаю, что это естественно, справедливо — это первый рабочий день… Понижение температуры коснется всей Европейской части страны», — приводит его слова 8 января «РИА Новости».

Вильфанд добавил, что в некоторых местах морозы могут достигать −16…−18 градусов. При этом во вторник, 12 января, морозы продолжатся.

Кроме того, к понедельнику в регионе увеличится на 2−4 сантиметра высота сугробов в связи с прохождением холодного фронта. Тем не менее, подчеркнул метеоролог, данные показатели снежного покрова в центре Европейской России в 1,5 раза меньше средних значений.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей, что в город на следующей неделе придут аномальные сибирские морозы.

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