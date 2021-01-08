Вильфанд рассказал о погоде в европейской части России после праздников
В первый рабочий день года, 11 января, жителей европейской части России ожидает похолодание, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В первый рабочий день года, 11 января, жителей европейской части России ожидает похолодание, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, до конца каникул сохранится комфортная зимняя погода в мягком варианте. Так, в пятницу, 8 января столбики термометров покажут −2…−4 градусов, в субботу опустятся до −6…−8 градусов, а в воскресенье — до -10.
Отмечается, что эти температуры выше нормы.
«Значительное понижение температуры 11 января (ночью минус 11−16 градусов, днем минус 8−13 градусов). Я считаю, что это естественно, справедливо — это первый рабочий день… Понижение температуры коснется всей Европейской части страны», — приводит его слова 8 января «РИА Новости».
Вильфанд добавил, что в некоторых местах морозы могут достигать −16…−18 градусов. При этом во вторник, 12 января, морозы продолжатся.
Кроме того, к понедельнику в регионе увеличится на 2−4 сантиметра высота сугробов в связи с прохождением холодного фронта. Тем не менее, подчеркнул метеоролог, данные показатели снежного покрова в центре Европейской России в 1,5 раза меньше средних значений.
Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей, что в город на следующей неделе придут аномальные сибирские морозы.