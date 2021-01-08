Народные приметы на 8 января: ждать ли похолодания
Подскажут птицы и ветер.
Подскажут птицы и ветер.
8 января православная церковь празднует Собор Пресвятой Богородицы. В народе в этот день чтили повитух. Женщины брали своих детей, подарки и шли в гости к повивальным бабкам, чтобы отблагодарить их, а повитухи угощали гостей кашей.
С 8 января связано немало примет о погоде. Например, наблюдали за птицами. Если сороки и вороны беспокоятся и галдят — ударит мороз. Зяблики поют к оттепели.
Вьюга и мороз обещают ненастное лето. Утром солнечно и ясно — к хорошему урожаю. Снег прилипает к ладоням — к потеплению. Северный ветер принесет похолодание. Красный закат тоже обещает стужу.