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11:02 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 8 января: ждать ли похолодания

Подскажут птицы и ветер.

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Источник: AP 2020

8 января православная церковь празднует Собор Пресвятой Богородицы. В народе в этот день чтили повитух. Женщины брали своих детей, подарки и шли в гости к повивальным бабкам, чтобы отблагодарить их, а повитухи угощали гостей кашей.

С 8 января связано немало примет о погоде. Например, наблюдали за птицами. Если сороки и вороны беспокоятся и галдят — ударит мороз. Зяблики поют к оттепели.

Вьюга и мороз обещают ненастное лето. Утром солнечно и ясно — к хорошему урожаю. Снег прилипает к ладоням — к потеплению. Северный ветер принесет похолодание. Красный закат тоже обещает стужу.

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