В Нижегородской области появился странный столб света (фото)
Красиво и немного пугающе.
Красиво и немного пугающе.
Над городом Кстово в Нижегородской области 7 января появился необычный и очень яркий столб света.
«Подскажите, что за странный луч над Кстово, уходящий в небо?» — написал паблик «Мой Нижний Новгород».
Представитель нефтехимической компании ООО «Сибур-Кстово» в комментарии отметил, что с 5 по 7 января на технологическом оборудовании проводились регулировочные работы, «в связи с этим наблюдалось более интенсивное горение на факельной установке без образования черного дыма».
Скорее всего, оптическое явление, известное как световой столб, появилось именно над факельной установкой.
Световые столбы наблюдаются зимой от естественных (Солнце, Луна, яркие планеты) или искусственных источников света (фонари, яркие прожекторы
Анна Лысенко