На Байкале заметили необычные сталактиты
Они напоминают зимние деревья.
Они напоминают зимние деревья.
В гротах острова Малый Колтыгей на Байкале туристы обнаружили сталактиты из льда, похожие на хвойные лапы.
Фотографиями Николая Маковеева поделились в соцсетях сотрудники ФГБУ «Заповедное Подлеморье». «Удивительная и в
Малый Колтыгей, известный также как остров Голый, расположен в Забайкальском национальном парке в центральной части Чивыркуйского залива. Скалистый, почти лишенный леса остров весной и летом становится приютом для бакланов и чаек, а в зимнее время поражает красотой гротов с наплесками и сосульками. Лед
Анна Лысенко