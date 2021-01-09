Синоптики предупредили, что на европейскую часть России надвигается арктический воздух
МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Арктический воздух впервые за зиму начнет поступать на европейскую часть России. Это приведет к
МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Арктический воздух впервые за зиму начнет поступать на европейскую часть России. Это приведет к
«На европейской территории России, особенно на ее северной и центральной части, будет погода возвращаться к зимнему режиму. Связано это будет с открытием ворот для вхождения северных воздушных масс. До сих пор
По словам Вильфанда, похолодание начнется уже в субботу и будет повсеместным, а к воскресенью температура достигнет своей климатической нормы.
«Понизится температура и в Питере, и в Архангельске, и в Коми, и в Новгороде, и в Твери, и в Смоленске, и в Иваново», — отметил он.