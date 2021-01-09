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08:26 (мск), источник: ТАСС

Синоптики предупредили, что на европейскую часть России надвигается арктический воздух

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Арктический воздух впервые за зиму начнет поступать на европейскую часть России. Это приведет к по-настоящему зимним морозам, соответствующим климатической норме, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: РИА "Новости"

«На европейской территории России, особенно на ее северной и центральной части, будет погода возвращаться к зимнему режиму. Связано это будет с открытием ворот для вхождения северных воздушных масс. До сих пор по-настоящему арктический воздух практически не достигал центра России. Теперь наконец-то начнет поступать воздух Арктики», — сообщил он.

По словам Вильфанда, похолодание начнется уже в субботу и будет повсеместным, а к воскресенью температура достигнет своей климатической нормы.

«Понизится температура и в Питере, и в Архангельске, и в Коми, и в Новгороде, и в Твери, и в Смоленске, и в Иваново», — отметил он.

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