Народные приметы на 9 января: ждать ли потепления
9 января в народе — Степанов день. С ним связано немало примет, помогающих узнать, какими будут погода в ближайшие дни и летний урожай.
9 января в народе — Степанов день. С ним связано немало примет, помогающих узнать, какими будут погода в ближайшие дни и летний урожай.
Хорошим знаком считается иней и мороз — они предвещают урожайный год. Снегопад же сулит урожай ягод и грибов.
Раньше крестьяне наблюдали за животными. Если домашний скот беспокоится — грядет ненастье.
Мелкие птицы прячутся — чувствуют приближающийся снегопад. Вороны и сороки расхаживают по снегу — к оттепели, собираются на верхушках деревьев — к похолоданию.
Туман над полями и долинами предвещает потепление, луна покраснела — к снегу и мягкой погоде.