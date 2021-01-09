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11:06 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 9 января: ждать ли потепления

9 января в народе — Степанов день. С ним связано немало примет, помогающих узнать, какими будут погода в ближайшие дни и летний урожай.

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Источник: Reuters

Хорошим знаком считается иней и мороз — они предвещают урожайный год. Снегопад же сулит урожай ягод и грибов.

Раньше крестьяне наблюдали за животными. Если домашний скот беспокоится — грядет ненастье.
Мелкие птицы прячутся — чувствуют приближающийся снегопад. Вороны и сороки расхаживают по снегу — к оттепели, собираются на верхушках деревьев — к похолоданию.

Туман над полями и долинами предвещает потепление, луна покраснела — к снегу и мягкой погоде.

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