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10:45 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 10 января: морозы — к жаре в июле

В народе 10 января называют Мясоедом. В этот день часто праздновали свадьбы, ведь к Рождеству забивали скотину, и мяса было вдоволь.

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Источник: РИА "Новости"

С Мясоедом связано немало погодных примет. Например, в этот день смотрят, как ведет себя дым. Если он стоит столбом — ударят морозы, стелется по земле — к оттепели.

Хорошо чувствуют перемену погоды кошки. Если они долго спят — будет тепло и сыро. Наблюдают и за птицами. Вороны и галки кружат в воздухе — может пойти снег, садятся на верхушки деревьев и подолгу сидят — к морозам. Воробьи громко чирикают — к потеплению.

В народе подметили: чем крепче морозы после Рождества, тем жарче лето. А вот иней предвещает дождливый июль.

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