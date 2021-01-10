Народные приметы на 10 января: морозы — к жаре в июле
В народе 10 января называют Мясоедом. В этот день часто праздновали свадьбы, ведь к Рождеству забивали скотину, и мяса было вдоволь.
В народе 10 января называют Мясоедом. В этот день часто праздновали свадьбы, ведь к Рождеству забивали скотину, и мяса было вдоволь.
С Мясоедом связано немало погодных примет. Например, в этот день смотрят, как ведет себя дым. Если он стоит столбом — ударят морозы, стелется по земле — к оттепели.
Хорошо чувствуют перемену погоды кошки. Если они долго спят — будет тепло и сыро. Наблюдают и за птицами. Вороны и галки кружат в воздухе — может пойти снег, садятся на верхушки деревьев и подолгу сидят — к морозам. Воробьи громко чирикают — к потеплению.
В народе подметили: чем крепче морозы после Рождества, тем жарче лето. А вот иней предвещает дождливый июль.