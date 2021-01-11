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12:02 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 11 января: о погоде расскажут облака

По небу можно узнать, ждать ли морозов и снега.

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Источник: РИА "Новости"

В народном календаре 11 января — день Фадея, Марка и Иоанна. Чтобы узнать, какой будет погода в ближайшие дни, стоит внимательно понаблюдать за природой.

Например, сильный ветер, безоблачное небо и яркие мерцающие звезды говорят о скором похолодании. Гусь поджимает лапу, а куры рано садятся на насест — к морозам.

Если облака плывут по небу очень низко или против ветра — стоит ждать метель.

Ночью или поутру на деревьях иней — днем снега не будет. Запотевшие окна, крупный снег или шумящие деревья — верная примета того, что идет потепление.

Вьюга или обильный снегопад 11 января предвещают дождливое и холодное лето. А теплая погода в этот день говорит о ранней весне.

Екатерина Гура

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