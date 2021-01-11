Народные приметы на 11 января: о погоде расскажут облака
По небу можно узнать, ждать ли морозов и снега.
По небу можно узнать, ждать ли морозов и снега.
В народном календаре 11 января — день Фадея, Марка и Иоанна. Чтобы узнать, какой будет погода в ближайшие дни, стоит внимательно понаблюдать за природой.
Например, сильный ветер, безоблачное небо и яркие мерцающие звезды говорят о скором похолодании. Гусь поджимает лапу, а куры рано садятся на насест — к морозам.
Ночью или поутру на деревьях иней — днем снега не будет. Запотевшие окна, крупный снег или шумящие деревья — верная примета того, что идет потепление.
Вьюга или обильный снегопад 11 января предвещают дождливое и холодное лето. А теплая погода в этот день говорит о ранней весне.
Екатерина Гура