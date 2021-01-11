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17:26 (мск), источник: BBC News Русская служба

Шторм «Филомена»: снег в Мадриде, серфинг в Барселоне, аномальное тепло в Афинах

В Испании спешно расчищают дороги от снега — в области страны, по которым ударил шторм «Филомена», нужно доставить новые дозы вакцины от Covid-19 и продовольствие. Тем временем в соседних регионах жители отдыхают на пляже и занимаются серфингом, а в Греции установлен температурный рекорд.

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Волонтеры помогают расчищать подъезды к больницам в столичном регионе | Источник: EPA

Одним из районов Испании, наиболее пострадавших от «Филомены», был Мадрид. В пятницу и субботу в столице выпал снег. В некоторых районах толщина снежного покрова достигала 50 см. Температура в отдельных частях страны упала до -8 градусов.

Жители Мадрида встретили снег с восторгом. Они катались по городу на лыжах и играли в снежки, но за ночь на дорогах в районе столицы образовалась гололедица, а в некоторых районах из-за снегопада стало невозможно проехать на обычном автомобиле.

Источник: Getty Images

Для расчистки 700 важнейших дорог в выходные были привлечены военные, а в Мадрид на грузовиках в понедельник привезли 3500 тонн соли, сообщает сайт El Mundo. Похолодание на Иберийском полуострове по прогнозам синоптиков продлится до четверга.

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Программа ускоренной вакцинации в Испании таким образом оказалась под угрозой. Правительство в понедельник обсудит меры, чтобы обеспечить доставку 300 тыс. доз вакцины в затронутые «Филоменой» районы. Возможно, грузовики, перевозящие вакцину, будут сопровождать полицейские эскорты.

«Мы намерены обеспечить доставку вакцин, лекарств и продовольствия. Для их доставки созданы транспортные коридоры», — заявил в воскресенье министр транспорта Испании Хосе Луис Абалос.

Из-за блокировки дорог около 500 человек в столичном регионе были вынуждены ночевать вне дома — они разместились в спортзалах и торговых центрах.

В городе Махадаонда, к северу от Мадрида, около ста посетителей и сотрудников торгового центра провели в нем две ночи. «Люди спят на земле на кусках картона», — сказал в интервью местному телевидению один из сотрудников.

В Мадриде такого снегопада не было с 1971 года | Источник: Reuters

Медицинские работники были вынуждены добираться до работы пешком по заснеженным дорогам. Врач Альваро Санчес прошел 17 километров за два часа, чтобы добраться до своей больницы. Пако и Моника, медицинские работники, рассказали в интервью местным СМИ, что им пришлось пройти 22 км, чтоб попасть на работу.

«Верность профессии, которую показывают все медицинские работники — это редкий пример солидарности и самоотдачи», — написал в своем «Твиттере» министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья.

Медикам уже предлагают помощь владельцы машин с высокой проходимостью, а расчищать подъезды к больницам вызвались волонтеры.

«Сотрудники здравоохранения усердно работают уже больше года, а для нас это всего лишь короткий эпизод, поэтому мы пытаемся помочь. Это общая ответственность», — сказал в интервью один из волонтеров, 60-летний Фернандо де ла Фуэнте, который помогал расчищать вход к госпиталю имени Георгио Маранона в Мадриде.

Снег в Мадриде, серфинг в Барселоне

Если жителям Мадрида шторм «Филомена» принес снег, то в Барселоне у серферов появилась возможность покататься на больших волнах.

Однако снег и лыжи в Мадриде — не единственный сюрприз, преподнесенный за последние дни европейским климатом.

Фото из Барселоны разительно отличаются от того, что наблюдают на улицах Мадрида | Источник: EPA

В Греции, в районе Афин температура в понедельник поднялась до 23 градусов Цельсия. Обычно зимой она находится на уровне 10 градусов.

Как сообщают в Национальной метеорологической обсерватории в Афинах, в последний раз температура воздуха зимой поднималась так сильно в 1987 и 2010-х годах.

Жители города воспользовались необычно теплой погодой — пляжи в Афинах заполнены людьми. Парки тоже полны отдыхающими.

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