Вильфанд предрек россиянам «иссиня-черные» морозы
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что европейскую часть России и юг Западной Сибири ожидают сильные морозы. Об этом сообщает РИА «Новости».
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что европейскую часть России и юг Западной Сибири ожидают сильные морозы. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он пояснил, что на прогностической карте отрицательная температурная аномалия закрашивается
«Можно сказать, что центр европейской России просто посинеет от холода», — заключил Вильфанд.
Так, на
Вильфанд добавил, что такая погода спровоцирована нехарактерным перемещением воздушных масс из Сибири через Урал в центр европейской России и продержится до субботы.