После штормов на пляже в Великобритании появились останки древних кораблей
Этот район раньше «славился» частыми кораблекрушениями.
Этот район раньше «славился» частыми кораблекрушениями.
После нескольких зимних штормов, обрушившихся на Великобританию и страны Европы в декабре 2020 года и в январе 2021 года, на побережье британского графства Корнуолл на поверхности оказались останки загадочных викторианских кораблей.
По данным местных специалистов, эти загадочные викторианские корабли датируются приблизительно 1800-ми годами. Их точное происхождение неизвестно, но считается, что это останки либо французской бригантины «Провиденс», потерпевшей крушение во время шторма в октябре 1865 года, либо немецкой бригантины «Альберт Вильгельм», которая ударилась о риф и затонула в октябре 1886 года.
Новые снимки, сделанные фотографом Грегом Мартином, показывают деревянные строения, которые едва видны
Екатерина Гура