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19:15 (мск), источник: Погода Mail.ru

После штормов на пляже в Великобритании появились останки древних кораблей

Этот район раньше «славился» частыми кораблекрушениями.

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После нескольких зимних штормов, обрушившихся на Великобританию и страны Европы в декабре 2020 года и в январе 2021 года, на побережье британского графства Корнуолл на поверхности оказались останки загадочных викторианских кораблей.

Из-за скалистого берега и частых штормов в этом районе раньше происходило множество кораблекрушений. Части кораблей и различные артефакты регулярно вымывало на местные пляжи, но появившиеся в январе на пляже обломки местные жители не припомнят. Сообщается, что подобных находок здесь не делали уже несколько десятилетий.

По данным местных специалистов, эти загадочные викторианские корабли датируются приблизительно 1800-ми годами. Их точное происхождение неизвестно, но считается, что это останки либо французской бригантины «Провиденс», потерпевшей крушение во время шторма в октябре 1865 года, либо немецкой бригантины «Альберт Вильгельм», которая ударилась о риф и затонула в октябре 1886 года.

Новые снимки, сделанные фотографом Грегом Мартином, показывают деревянные строения, которые едва видны из-под песка на пляже неподалеку от городка Сент Ивс, пишет Cornwall Live.

Екатерина Гура

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