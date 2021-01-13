Из-за аномальной погоды в Москве заледенела Останкинская башня — фото
Синоптики обещают, что на этой неделе морозы только усилятся.
Синоптики обещают, что на этой неделе морозы только усилятся.
В Москве Останкинская башня покрылась льдом — такое явление вызвала аномальная погода. Фото белоснежного шпиля жители столицы публикуют в соцсетях.
Скорее всего, башня побелела
На этой неделе аномально холодная погода в столице только усилится: установятся трескучие морозы, по ночам температура может опускаться до минус 23 градусов. Кроме того, в этом году праздник Крещения в столице может оправдать народное поверье, что именно на него выпадают самые сильные морозы.
Николай Абрамов