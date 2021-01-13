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13:53 (мск), источник: Life.ru

Из-за аномальной погоды в Москве заледенела Останкинская башня — фото

Синоптики обещают, что на этой неделе морозы только усилятся.

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Источник: РИА "Новости"

В Москве Останкинская башня покрылась льдом — такое явление вызвала аномальная погода. Фото белоснежного шпиля жители столицы публикуют в соцсетях.

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Скорее всего, башня побелела из-за совокупности нескольких факторов. Прежде всего температуры воздуха, которая сейчас составляет -11°. Также роль сыграла высокая влажность — около 83%.

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На этой неделе аномально холодная погода в столице только усилится: установятся трескучие морозы, по ночам температура может опускаться до минус 23 градусов. Кроме того, в этом году праздник Крещения в столице может оправдать народное поверье, что именно на него выпадают самые сильные морозы.

Николай Абрамов

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