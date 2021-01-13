Сочи побил температурный рекорд времен Брежнева

По данным синоптиков, в среду, 13 января, температура в городе на юге России поднялась до 21 градуса, превысив показатели рекорда 1968 года.
Аномальное тепло было замечено и в Туапсе. «В Туапсе рекорд сегодняшнего дня принадлежал 1960 году. Тогда была зафиксирована температура 17,6 градуса. А сегодня в девять утра там было 18,4 градуса», — пояснила Волосюк.
Эксперт добавила, что высокая температура охватила практически весь юг страны, включая Крым, Краснодарский край и Черноморское побережье Кавказа.
Ранее в Крыму уже фиксировали рекордно теплую температуру для января — во вторник, 5 января, она составила плюс 17,6 градуса. Таким образом, столбик термометра за весь период наблюдения, начиная с 1916 года, поднялся выше максимального значения, установленного в 1931 году. В тот момент рекордом посчитали плюс 14,4 градуса.