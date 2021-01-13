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16:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Сочи побил температурный рекорд времен Брежнева

Сочи побил температурный рекорд, установленный полвека назад во времена правления генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущую специалистку центра погоды «Фобос» Елену Волосюк.

Источник: AP 2020

По данным синоптиков, в среду, 13 января, температура в городе на юге России поднялась до 21 градуса, превысив показатели рекорда 1968 года.

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Аномальное тепло было замечено и в Туапсе. «В Туапсе рекорд сегодняшнего дня принадлежал 1960 году. Тогда была зафиксирована температура 17,6 градуса. А сегодня в девять утра там было 18,4 градуса», — пояснила Волосюк.

Эксперт добавила, что высокая температура охватила практически весь юг страны, включая Крым, Краснодарский край и Черноморское побережье Кавказа.

Ранее в Крыму уже фиксировали рекордно теплую температуру для января — во вторник, 5 января, она составила плюс 17,6 градуса. Таким образом, столбик термометра за весь период наблюдения, начиная с 1916 года, поднялся выше максимального значения, установленного в 1931 году. В тот момент рекордом посчитали плюс 14,4 градуса.

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