Нагревание океана побило новый рекорд
Это повлечет за собой еще больше экстремальных погодных явлений.
Это повлечет за собой еще больше экстремальных погодных явлений.
Поверхность океанов в 2020 году нагрелась сильнее всего за последние 65 лет наблюдений, установили китайские ученые.
Это произошло даже несмотря на спад выбросов парниковых газов во время пандемии коронавируса, говорится в исследовании, опубликованном в Advances in Atmospheric Sciences.
Известно, что Мировой океан действует как буфер для глобального потепления, поглощая более 90 процентов дополнительного тепла. В 2020 году он поглотил на 20 зеттаджоулей больше, чем в 2019 году. Этой разницы достаточно, чтобы вскипятить 1,3 млрд чайников, пишет Daily Mail.
Команда призвала политиков учитывать долгосрочный ущерб от нагревания Мирового океана, который будет включать экстремальные погодные явления и катаклизмы, такие как пожары в Австралии и лесах Амазонки, усиление штормов до ураганов.
Ученые также обнаружили, что верхние слои океанов (на глубине до 2 км) нагреваются быстрее, чем более глубокие, что
Анна Лысенко