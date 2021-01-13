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18:07 (мск), источник: Погода Mail.ru

Нагревание океана побило новый рекорд

Это повлечет за собой еще больше экстремальных погодных явлений.

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Источник: РИА "Новости"

Поверхность океанов в 2020 году нагрелась сильнее всего за последние 65 лет наблюдений, установили китайские ученые.

Это произошло даже несмотря на спад выбросов парниковых газов во время пандемии коронавируса, говорится в исследовании, опубликованном в Advances in Atmospheric Sciences.

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Известно, что Мировой океан действует как буфер для глобального потепления, поглощая более 90 процентов дополнительного тепла. В 2020 году он поглотил на 20 зеттаджоулей больше, чем в 2019 году. Этой разницы достаточно, чтобы вскипятить 1,3 млрд чайников, пишет Daily Mail.

Команда призвала политиков учитывать долгосрочный ущерб от нагревания Мирового океана, который будет включать экстремальные погодные явления и катаклизмы, такие как пожары в Австралии и лесах Амазонки, усиление штормов до ураганов.

Ученые также обнаружили, что верхние слои океанов (на глубине до 2 км) нагреваются быстрее, чем более глубокие, что из-за дисбаланса может привести к повреждению морских экосистем.

Анна Лысенко

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