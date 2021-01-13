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19:19 (мск), источник: Газета.Ру

Впервые за много лет снег выпал в тропическом Лаосе

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию провинции Сиенгкхуанг на севере Лаоса, где 11—13 января прошли снегопады.

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Источник: Reuters

Согласно информации метеорологического центра Лаоса, в провинциях Сиенгкхуанг, Хуапхан и северной части провинции Луангпрабанг ночные температуры в последние дни опустились до -1- -3°C, а днем столбик термометра не поднимается выше +4 — +7°C. В последний раз снег на севере Лаоса зафиксировали в 2016 году, но лишь на вершинах гор.

«Настоящий снег, как в России! Все покрыто снегом, сугробы даже есть. Такого ни я не помню, ни мои родители, ни мой дед, который живет в Сиенгкхуанге», — отметил лаосский бизнесмен Нуан Сакда.

По его словам, сейчас на острове настоящий снег, который держится весь день.

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