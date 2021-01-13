Впервые за много лет снег выпал в тропическом Лаосе
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию провинции Сиенгкхуанг на севере Лаоса, где
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию провинции Сиенгкхуанг на севере Лаоса, где
Согласно информации метеорологического центра Лаоса, в провинциях Сиенгкхуанг, Хуапхан и северной части провинции Луангпрабанг ночные температуры в последние дни опустились до -1- -3°C, а днем столбик термометра не поднимается выше +4 — +7°C. В последний раз снег на севере Лаоса зафиксировали в 2016 году, но лишь на вершинах гор.
«Настоящий снег, как в России! Все покрыто снегом, сугробы даже есть. Такого ни я не помню, ни мои родители, ни мой дед, который живет в Сиенгкхуанге», — отметил лаосский бизнесмен Нуан Сакда.
По его словам, сейчас на острове настоящий снег, который держится весь день.