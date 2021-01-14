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10:15 (мск), источник: Life.ru

Смерчи, лавины и аномальные морозы. В Гидрометцентре пообещали россиянам погодный «букет неприятностей»

В столице ожидается похолодание до минус 25 градусов.

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Источник: РИА "Новости"

В ближайшие дни в европейскую часть России придёт непогода, которая принесёт снегопады, сильный ветер и аномальный холод. Об этом сообщает Гидрометцентр.

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— В Ростовской, Волгоградской областях, в Ставрополье, Краснодарском крае [ожидается] целый «букет неприятностей». Это осадки, местами сильные осадки, налипание мокрого снега на всё, на что он будет падать, гололёд, гололедица, где-то снежные заносы на дорогах, где-то порывистый ветер, где-то метели, — отметил метеоролог Михаил Милославский.

А в Сочи, над Чёрным морем, существует опасность формирования смерчей. Кроме того, в горах Кавказа есть угроза схода лавин из-за порывов ветра до 32 м/с.

Непогода придёт и в Приволжский федеральный округ, а на севере и северо-западе европейской части страны установятся аномальные холода, которые останутся до конца недели. К примеру, в Архангельской области столбики термометров могут опуститься до минус 35 градусов.

На Москву также надвигаются снежные метели и холода. Местами в столичном регионе морозы будут достигать минус 25 градусов.

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