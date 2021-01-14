Смерчи, лавины и аномальные морозы. В Гидрометцентре пообещали россиянам погодный «букет неприятностей»
В столице ожидается похолодание до минус 25 градусов.
В столице ожидается похолодание до минус 25 градусов.
В ближайшие дни в европейскую часть России придёт непогода, которая принесёт снегопады, сильный ветер и аномальный холод. Об этом сообщает Гидрометцентр.
— В Ростовской, Волгоградской областях, в Ставрополье, Краснодарском крае [ожидается] целый «букет неприятностей». Это осадки, местами сильные осадки, налипание мокрого снега на всё, на что он будет падать, гололёд, гололедица,
А в Сочи, над Чёрным морем, существует опасность формирования смерчей. Кроме того, в горах Кавказа есть угроза схода лавин
Непогода придёт и в Приволжский федеральный округ, а на севере и
На Москву также надвигаются снежные метели и холода. Местами в столичном регионе морозы будут достигать минус 25 градусов.