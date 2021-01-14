Ученые предупредили о возможном ледниковом периоде на Земле
В этом могут быть виноваты тающие антарктические айсберги.
В этом могут быть виноваты тающие антарктические айсберги.
Ученые из Кардиффского университета Великобритании составили климатическую модель прошлого, позволяющую понять возникновение ледникового периода на Земле. Благодаря этому специалисты узнали, что нынешние климатические условия на планете (такие как глобальное потепление и быстрое таяние ледников Антарктиды) вполне могут стать началом нового периода мерзлоты.
В ходе исследований ученые установили, что антарктические айсберги, которые откалываются и тают дальше от Антарктиды, перемещают огромные объемы пресной воды из Южного океана в Атлантический. Это ведет к нарушению циркуляции океана (перемещение водных масс и кислорода) — Южный океан становится более соленым, а Северная Атлантика более пресной. Это приводит к поглощению больше CO2 из атмосферы и уменьшению «парникового эффекта», что и заставляет планету холодеть.
По словам специалистов, такая модель показывает, что нынешнее глобальное потепление вполне может быть началом нового ледникового периода. Однако ученые не спешат с выводами. Дело в том, что естественный природный цикл ритмов в современном мире может быть нарушен
Екатерина Гура