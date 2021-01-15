Бразилец снял на видео молнию, ударившую рядом с ним

44-летний Жозе Омар де Оливейра и его друг Клаудио Араужо Резенде из Бразилии в середине января отправились на смотровую площадку в регионе Серра-ду-Купим неподалеку от города Миндури. Друзья давно увлекаются радиостроением и на горе хотели проверить свой новый аппарат.
Поднявшись на смотровую площадку, де Оливейра увидел красивую картину — с одной стороны светило яркое солнце, в то время как с другой стороны были темные тучи и шел дождь. Мужчина решил снять это зрелище на камеру мобильного телефона, но, спустя несколько секунд съемки, рядом с ним ударила молния.
К счастью, ни оператор, ни его товарищ не пострадали и получили лишь пару царапин при падении на землю.
Местным журналистам из издания Estado de Minas де Оливейра рассказал, что они с другом уже много лет приезжают на эту смотровую площадку испытывать свое радио. Никогда ничего подобного с ним здесь не происходило. Да и в этот раз шел лишь небольшой дождь, и молнии никто не ожидал.