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16:03 (мск), источник: Погода Mail.ru

Бразилец снял на видео молнию, ударившую рядом с ним

Он отделался лишь царапинами.

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44-летний Жозе Омар де Оливейра и его друг Клаудио Араужо Резенде из Бразилии в середине января отправились на смотровую площадку в регионе Серра-ду-Купим неподалеку от города Миндури. Друзья давно увлекаются радиостроением и на горе хотели проверить свой новый аппарат.

Поднявшись на смотровую площадку, де Оливейра увидел красивую картину — с одной стороны светило яркое солнце, в то время как с другой стороны были темные тучи и шел дождь. Мужчина решил снять это зрелище на камеру мобильного телефона, но, спустя несколько секунд съемки, рядом с ним ударила молния.

К счастью, ни оператор, ни его товарищ не пострадали и получили лишь пару царапин при падении на землю.

Местным журналистам из издания Estado de Minas де Оливейра рассказал, что они с другом уже много лет приезжают на эту смотровую площадку испытывать свое радио. Никогда ничего подобного с ним здесь не происходило. Да и в этот раз шел лишь небольшой дождь, и молнии никто не ожидал.

Екатерина Гура

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