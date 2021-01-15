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19:25 (мск), источник: Погода Mail.ru

Страны Европы продолжает заметать снегом (фото)

Снегопады парализовали Великобританию, Испанию, Францию и страны Восточной Европы.

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Страны Европы и Великобританию продолжает заметать снегом. Если зимой 2020 года многим не хватало «новогоднего» настроения, а на деревьях распускались почки, то в этом году природа решила исправиться.

Пришедший в начале января зимний шторм «Филомена» продолжает гулять о
по Европе и заметать небывалым снегом Испанию, Францию, Италию и Швейцарию.

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В то же время непогода пришла и в другие страны. Например, в Шотландии и северо-восточной Англии был объявлен «красный» уровень опасности из-за обильных снегопадов, частично парализовавших аэропорты, железнодорожные станции и автомагистрали.

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Холода и метели также пришли в страны Восточной Европы. Чехия, Румыния, Словакия, Венгрия и другие страны уже столкнулись с зимней непогодой.

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По прогнозам метеорологов, такая погода и снегопады сохраняться в Европе еще примерно на неделю. Кстати, неожиданный снег пришел также в африканский Марокко и тропический Лаос.

Екатерина Гура

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