Страны Европы продолжает заметать снегом (фото)
Снегопады парализовали Великобританию, Испанию, Францию и страны Восточной Европы.
Снегопады парализовали Великобританию, Испанию, Францию и страны Восточной Европы.
Страны Европы и Великобританию продолжает заметать снегом. Если зимой 2020 года многим не хватало «новогоднего» настроения, а на деревьях распускались почки, то в этом году природа решила исправиться.
Пришедший в начале января зимний шторм «Филомена» продолжает гулять о
по Европе и заметать небывалым снегом Испанию, Францию, Италию и Швейцарию.
В то же время непогода пришла и в другие страны. Например, в Шотландии и
Холода и метели также пришли в страны Восточной Европы. Чехия, Румыния, Словакия, Венгрия и другие страны уже столкнулись с зимней непогодой.
По прогнозам метеорологов, такая погода и снегопады сохраняться в Европе еще примерно на неделю. Кстати, неожиданный снег пришел также в африканский Марокко и тропический Лаос.
Екатерина Гура