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10:37 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 16 января: делаем прогнозы на март

В этот день можно узнать, каким будет начало весны.

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Источник: РИА "Новости"
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16 января церковь чтит память пророка Малахии и мученика Гордия Каппадокийского. В народе с Гордеевым днем связано несколько примет о погоде.

Например, если вокруг луны появилось гало — на следующий день мороз усилится. Зайцы и лесные птицы потянулись к деревням в поисках еды — скоро сильно похолодает. Иней на деревьях — погода будет сухой и ясной. Облака быстро плывут по небу — к перемене погоды и снегопаду. Деревья трещат — к морозам.

Сильная вьюга считалась хорошей приметой, означающей, что в новом году пчелы принесут много меда.

В народе старались запомнить, каким выдался день 16 января. Считалось, что таким же будет и март.

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