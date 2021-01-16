Народные приметы на 16 января: делаем прогнозы на март
В этот день можно узнать, каким будет начало весны.
В этот день можно узнать, каким будет начало весны.
16 января церковь чтит память пророка Малахии и мученика Гордия Каппадокийского. В народе с Гордеевым днем связано несколько примет о погоде.
Например, если вокруг луны появилось гало — на следующий день мороз усилится. Зайцы и лесные птицы потянулись к деревням в поисках еды — скоро сильно похолодает. Иней на деревьях — погода будет сухой и ясной. Облака быстро плывут по небу — к перемене погоды и снегопаду. Деревья трещат — к морозам.
Сильная вьюга считалась хорошей приметой, означающей, что в новом году пчелы принесут много меда.
В народе старались запомнить, каким выдался день 16 января. Считалось, что таким же будет и март.