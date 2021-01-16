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17:25 (мск), источник: Погода Mail.ru

Рабочий в Японии вызвал снежную «лавину» шестом (видео)

Впечатляющее зрелище.

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Пользователи Сети массово делятся видео, на котором рабочий склада в Японии спровоцировал небольшую снежную лавину.

В ролике, снятом в городе Акита, группа рабочих стоит у ворот склада. Один из них пытается очистить крышу от снега, который в любой момент может обрушиться кому-то на голову. Мужчина подталкивает его длинным шестом.

Рабочие замирают в ожидании момента, когда сугробы упадут с крыши. Их терпение оказывается вознаграждено сполна. В следующий миг с крыши сходит впечатляющая лавина, а рядом со зданием появляется гигантский сугроб.

Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

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