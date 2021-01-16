Рабочий в Японии вызвал снежную «лавину» шестом (видео)
Впечатляющее зрелище.
Впечатляющее зрелище.
Пользователи Сети массово делятся видео, на котором рабочий склада в Японии спровоцировал небольшую снежную лавину.
В ролике, снятом в городе Акита, группа рабочих стоит у ворот склада. Один из них пытается очистить крышу от снега, который в любой момент может обрушиться
Рабочие замирают в ожидании момента, когда сугробы упадут с крыши. Их терпение оказывается вознаграждено сполна. В следующий миг с крыши сходит впечатляющая лавина, а рядом со зданием появляется гигантский сугроб.
Анна Лысенко