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04:11 (мск), источник: Газета.Ру

Россиян предупредили об аномальном холоде

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на большей части России в ближайшие дни прогнозируются температуры значительно ниже нормы, передает РИА «Новости».

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Источник: РИА "Новости"

По его словам, в Центральном федеральном округе (большая часть округа) до 20 января будет наблюдаться на 6−12°С градусов ниже нормы. Минимальные температуры будут достигать отметки в −20…−30°С, сообщил синоптик.

«В Приволжском федеральном округе (большая часть округа) тоже −20…−30°С, местам -32°С, аномалия на 6−12°С тоже ниже нормы», — сказал Вильфанд.

Он уведомил, что Гидрометцентр выпустил предупреждение об «аномально холодной» погоде.

Как рассказал специалист, в Ненецком автономном округе, Республике Коми, Архангельской, Вологодской, Псковской областях, которые входят в Северо-Западный федеральный округ, будут зафиксированы аномалии температуры −7…−15°С, то есть на 7−15°С. Минимальные температуры до середины недели там установятся на отметке −23…−36°С.

Метеоролог уточнил, что аналогичная аномалия будет наблюдаться и в Южном федеральном округе. При этом в Северо-Кавказском федеральном округе прогнозируется температура ниже нормы на 6−12°С, минимальные значения до -10°С.

«На Урале Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа на 8−17°С ниже нормы, температура от -30 до -42°С. Сибирь: Таймырский и Долгано-Ненецкий регион там температуры минус −40…−53°С. Такая температура ниже нормы на 8−18°С. В Иркутской области температура ниже нормы на 10−20°С, до -51°С», — сообщил Вильфанд.

О добавил, что в Иркутской области температура будет ниже нормы на −10…−20°С., до -51°С.

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