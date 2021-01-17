Россиян предупредили об аномальном холоде
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на большей части России в ближайшие дни прогнозируются температуры значительно ниже нормы, передает РИА «Новости».
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на большей части России в ближайшие дни прогнозируются температуры значительно ниже нормы, передает РИА «Новости».
По его словам, в Центральном федеральном округе (большая часть округа) до 20 января будет наблюдаться на 6−12°С градусов ниже нормы. Минимальные температуры будут достигать отметки в −20…−30°С, сообщил синоптик.
«В Приволжском федеральном округе (большая часть округа) тоже −20…−30°С, местам -32°С, аномалия на 6−12°С тоже ниже нормы», — сказал Вильфанд.
Он уведомил, что Гидрометцентр выпустил предупреждение об «аномально холодной» погоде.
Как рассказал специалист, в Ненецком автономном округе, Республике Коми, Архангельской, Вологодской, Псковской областях, которые входят в
Метеоролог уточнил, что аналогичная аномалия будет наблюдаться и в Южном федеральном округе. При этом в
«На Урале
О добавил, что в Иркутской области температура будет ниже нормы на −10…−20°С., до -51°С.