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10:05 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 17 января: готовимся к стуже

Звезды и облака подскажут, ждать ли сильных морозов.

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Источник: РИА "Новости"

17 января в православной церкви — Собор 70-ти апостолов, православные также чтят память преподобномученика Зосимы.

В народе Зосима-пчельник считается покровителем пчеловодов. Ему молились о хорошем сборе меда в новом году. Считалось, что если в этот день идет снег — пчелы будут хорошо роиться.

По другим приметам старались узнать погоду на ближайшие дни. Безоблачное ночное небо с яркими звездами предвещает морозный день. Яркая полная луна предвещает половодье весной. Облака плывут низко — к похолоданию. Алая заря — к ветреной погоде.

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