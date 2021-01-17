Народные приметы на 17 января: готовимся к стуже
Звезды и облака подскажут, ждать ли сильных морозов.
Звезды и облака подскажут, ждать ли сильных морозов.
17 января в православной церкви — Собор 70-ти апостолов, православные также чтят память преподобномученика Зосимы.
В народе
По другим приметам старались узнать погоду на ближайшие дни. Безоблачное ночное небо с яркими звездами предвещает морозный день. Яркая полная луна предвещает половодье весной. Облака плывут низко — к похолоданию. Алая заря — к ветреной погоде.