Москва. Снег. Январь 2021. #Москва #Снег pic.twitter.com/ZaRrOsGf5i— Salov Alexander (@SalovAlexander) January 17, 2021
В Москве за сутки выпала почти треть месячной нормы осадков
Столицу засыпало снегом.
Столицу засыпало снегом.
За последние сутки в Москве выпало 12 мм осадков, а температура воздуха впервые за зиму опустилась ниже минус 20 градусов Цельсия, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.
Высота снежного покрова в Москве приблизилась к 45 см — это пока максимум для нынешней зимы. Прирост осадков в городе достиг 28,5% месячной нормы, которая в январе составляет 42 мм.
Для уборки снега и ликвидации последствий снегопада задействованы около 10 тысяч единиц специализированной техники и свыше 60 тысяч человек, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
По данным синоптиков, ночь с 17 на 18 января в столичном регионе будет еще холоднее. В Москве ожидается мороз до минус 25 градусов, в Московской области — до минус 28 градусов.
Анна Лысенко