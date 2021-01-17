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11:03 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Москве за сутки выпала почти треть месячной нормы осадков

Столицу засыпало снегом.

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За последние сутки в Москве выпало 12 мм осадков, а температура воздуха впервые за зиму опустилась ниже минус 20 градусов Цельсия, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.

Высота снежного покрова в Москве приблизилась к 45 см — это пока максимум для нынешней зимы. Прирост осадков в городе достиг 28,5% месячной нормы, которая в январе составляет 42 мм.

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Для уборки снега и ликвидации последствий снегопада задействованы около 10 тысяч единиц специализированной техники и свыше 60 тысяч человек, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

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По данным синоптиков, ночь с 17 на 18 января в столичном регионе будет еще холоднее. В Москве ожидается мороз до минус 25 градусов, в Московской области — до минус 28 градусов.

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Анна Лысенко

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