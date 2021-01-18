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14:00 (мск), источник: Погода Mail.ru

Из-за сильного мороза в Одессе «закипело» море (видео)

Разница температур подарила горожанам необычное зрелище.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +3° 65% 755 мм рт. ст. 2 м/с

В середине января в Одессу пришли Крещенские морозы, которые стали причиной интересного природного явления. Вода в Черном море начала «кипеть» и дымиться.

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Из-за большой разницы температуры воздуха (-15 градусов) и температуры моря (около 6 градусов тепла), вода начала быстро замерзать и выделять большое количество тепла, которое и можно наблюдать над его поверхностью в виде пара.

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По словам специалистов, это довольно обычное природное явление, но увидеть его можно не слишком часто, так как температура воздуха редко меняется так кардинально и море успевает остыть.

Местных жителей «дымящееся» море впечатлило — в соцсетях они публикуют фото и видео этого необычного зрелища.

Екатерина Гура

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