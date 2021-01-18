Из-за сильного мороза в Одессе «закипело» море (видео)
Разница температур подарила горожанам необычное зрелище.
Разница температур подарила горожанам необычное зрелище.
В середине января в Одессу пришли Крещенские морозы, которые стали причиной интересного природного явления. Вода в Черном море начала «кипеть» и дымиться.
По словам специалистов, это довольно обычное природное явление, но увидеть его можно не слишком часто, так как температура воздуха редко меняется так кардинально и море успевает остыть.
Местных жителей «дымящееся» море впечатлило — в соцсетях они публикуют фото и видео этого необычного зрелища.
Екатерина Гура