Более 60 жителей Японии погибли при уборке снега
По данным местных властей, большинство жертв — пожилые люди.
По данным местных властей, большинство жертв — пожилые люди.
Мощные снегопады на севере Японии стали причиной гибели по меньшей мере 60 человек. В большинстве случаев речь идёт об инцидентах с пожилыми людьми, которые пытались собственными силами очистить от снега крыши своих домов. Граждане падали и замерзали насмерть раньше, чем к ним успевали прийти на помощь.
В связи с этим японское правительство поручило направить экстренную финансовую помощь районам, пострадавшим от стихии. Также власти распорядились направить дополнительные ресурсы для уборки снежных завалов и устранения других последствий непогоды.
— Государство быстро подсчитает необходимые суммы и предоставит помощь для безопасной уборки снега. Мы крайне озабочены рекордным числом погибших при расчистке, — заявил на
Как добавил министр, число жертв снегопада уже превысило предыдущий печальный рекорд, который был установлен зимой 2017−2018 годов.