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10:45 (мск), источник: Life.ru

Более 60 жителей Японии погибли при уборке снега

По данным местных властей, большинство жертв — пожилые люди.

Источник: AP 2020

Мощные снегопады на севере Японии стали причиной гибели по меньшей мере 60 человек. В большинстве случаев речь идёт об инцидентах с пожилыми людьми, которые пытались собственными силами очистить от снега крыши своих домов. Граждане падали и замерзали насмерть раньше, чем к ним успевали прийти на помощь.

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В связи с этим японское правительство поручило направить экстренную финансовую помощь районам, пострадавшим от стихии. Также власти распорядились направить дополнительные ресурсы для уборки снежных завалов и устранения других последствий непогоды.

— Государство быстро подсчитает необходимые суммы и предоставит помощь для безопасной уборки снега. Мы крайне озабочены рекордным числом погибших при расчистке, — заявил на пресс-конференции в Токио министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Кадзуёси Акаба.

Как добавил министр, число жертв снегопада уже превысило предыдущий печальный рекорд, который был установлен зимой 2017−2018 годов.

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