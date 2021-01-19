Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 19 январяКрещение Господне, сенсационное выступление The Beatles, образование Ульяновской области и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
12Последствия снегопада в Москве
26Мутное время: как Америка пережила Трампа
12:17 (мск), источник: Погода Mail.ru

Над Аризоной появились странные облака-тарелки

Красивое и редкое природное явление.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Астрофотограф Роб Спаркс из Аризоны, известный в соцсетях как @halfastro, сфотографировал необычные облака, напоминающие вытянутые летающие тарелки.

Они появились над крупным городом Тусон, окруженным горами Рикон.

Облака на фото называют лентикулярными или линзовидными. Из-за характерной тарелкообразной формы их довольно часто сравнивают с НЛО. Такие облака образуются на гребнях воздушных волн или между двумя слоями воздуха. Словно застревая между двумя потоками, они не двигаются, даже если дует сильный ветер. Чаще всего такие облака появляются в горах.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Солдат Азербайджана накрыл собой гранату, спасая взвод - видео
Товары для дома
Как создать роскошный интерьер за копейки
Салон красоты дома: 17 недорогих товаров, которые можно купить самому
Как облагородить кухню, если нет денег
Что носить дома, чтобы не было стыдно: фото
Популярные темы на «Детях»
"Робот по соседству" проект французского фотографа Niko Photographisme 238
Выбор квартиры 172
Вакцина от COVID+19 99
И опять о тех самых прививках от ковида-19 96
Новости партнеров
Что случилось с экипажем самолета, который исчез и приземлился через 37 лет
Назван возраст, когда за руль уже нельзя
Люди пустили бездомную кошку переночевать, а утром не поверили своим глазам
Куда пропала с экранов любимица зрителей Юлия Меньшова
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»