Lenticular clouds today in Tucson over the Rincons. pic.twitter.com/Ry8uSsPOoE— Halfastro (@halfastro) January 19, 2021
Над Аризоной появились странные облака-тарелки
Красивое и редкое природное явление.
Красивое и редкое природное явление.
Астрофотограф Роб Спаркс из Аризоны, известный в соцсетях как @halfastro, сфотографировал необычные облака, напоминающие вытянутые летающие тарелки.
Они появились над крупным городом Тусон, окруженным горами Рикон.
Облака на фото называют лентикулярными или линзовидными.
Анна Лысенко