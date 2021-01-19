Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 января оплачивать работу будут по-новому Что ждет сотрудников
Фоторепортажи
12Сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса
10Крещенские купания
14:55 (мск), источник: Погода Mail.ru

Избавление якутского пожарного от ледяного «панциря» попало на видео

Коллеги помогали ему снять форму с помощью топоров

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

В Якутске в середине января установились морозы ниже -50°С. В этих условиях особенно тяжело приходится пожарным, ведь при тушении огня водой они рискуют превратиться в ледяные фигуры.

Именно так произошло с одним из огнеборцев, видео с которым стало вирусным в соцсетях. На кадрах видно, что пожарный с ног до головы покрыт толстым слоем льда и самостоятельно избавиться от него, как и просто пошевелиться, он не в состоянии.

Во время загрузки произошла ошибка.

На помощь мужчине пришли его коллеги, которые начали разбивать лед, застывший на его одежде, с помощью топоров и молотков. Совместными усилиями они все-таки избавили коллегу ото льда и замерзшей одежды.

Синоптики предупреждают, что такие морозы продержатся в регионе до конца недели. При этом в некоторых районах температура воздуха опустится до -57°С.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Здоровье
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса Медик уточнил, что симптомы и последствия COVID-19 индивидуальны.
Горячие темы на Авто
Ну-ка, ну-ка все проснулись, дружно солнцу улыбнулись! 366
Что то я себя не узнаю . 353
Невесёлая спортминутка...(((((((((((( 249
Математика в мироустройстве. 235
Новости партнеров
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
Россиян возмутила новая мера, которая будет введена в 2021 году
Люди пустили бездомную кошку переночевать, а утром не поверили своим глазам
Gnezdo.ru
Редкой красоты ребёнок. Не зря столько скрывала
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Жена Панфилова покорила своей красотой: фото
Что с коленями Меган Маркл?
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»