Избавление якутского пожарного от ледяного «панциря» попало на видео
Коллеги помогали ему снять форму с помощью топоров
Коллеги помогали ему снять форму с помощью топоров
В Якутске в середине января установились морозы ниже -50°С. В этих условиях особенно тяжело приходится пожарным, ведь при тушении огня водой они рискуют превратиться в ледяные фигуры.
Именно так произошло с одним из огнеборцев, видео с которым стало вирусным в соцсетях. На кадрах видно, что пожарный с ног до головы покрыт толстым слоем льда и самостоятельно избавиться от него, как и просто пошевелиться, он не в состоянии.
На помощь мужчине пришли его коллеги, которые начали разбивать лед, застывший на его одежде, с помощью топоров и молотков. Совместными усилиями они
Синоптики предупреждают, что такие морозы продержатся в регионе до конца недели. При этом в некоторых районах температура воздуха опустится до -57°С.
Екатерина Гура