Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 января оплачивать работу будут по-новому Что ждет сотрудников
Фоторепортажи
12Сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса
12Последствия снегопада в Москве
17:22 (мск), источник: BBC News Русская служба

Фото: из-за снежной бури в Японии столкнулись 130 автомобилей

Один человек погиб, 10 ранено, образовался многокилометровый затор. Снежная буря замела длинный участок высокоскоростной автомагистрали Тохоку, проходящей с севера на юг Японии, в районе северно-восточной префектуры Мияги.

Участок национальной автомагистрали замело около полудня по местному времени | Источник: Reuters

В результате свои автомобили не могут покинуть около 200 человек. На месте работают спасатели. Застрявшим в машинах доставили еду, питьевую воду и одеяла.

Застрявшим в машинах доставили еду, питьевую воду и одеяла. | Источник: Reuters

По словам синоптиков, во время аварии скорость ветра на этом участке дороги превышала 100 км\ч.

В северо-восточном регионе Тохоку в течение следующих суток выпадет до 40 см снега, говорят синоптики. Власти отменили движение нескольких поездов.

В результате ДТП пострадали десять человек, один погиб | Источник: Reuters

За последние недели по Японии ударило несколько сильных снежных бурь. В некоторых районах выпало в два раза больше снега, чем обычно в этот период. В декабре из-за сильного снегопада около тысячи автомобилей на два дня застряли на скоростной автомагистрали Канэцу. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга тогда призвал граждан проявлять осторожность.

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Инаугурация Байдена: как протесты и коронавирус ломают традиции
Главные фото президентства Трампа: от куртки Мелании до встречи с Зеленс...
Здоровье
Ученые раскрыли способ определить коронавирус по глазам Дискомфорт в глазах может быть тревожным сигналом.
Горячие темы на Авто
Ну-ка, ну-ка все проснулись, дружно солнцу улыбнулись! 368
Что то я себя не узнаю . 353
Невесёлая спортминутка...(((((((((((( 249
Математика в мироустройстве. 235
Новости партнеров
Что случилось с экипажем самолета, который исчез и приземлился через 37 лет
Путин гарантировал дальнейшее усиление "первички" здравоохранения
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Глава РФ объявил о начале цифровой трансформации нашей страны
Популярные темы на «Детях»
без кота жизнь не та 309
"Робот по соседству" проект французского фотографа Niko Photographisme 248
Вакцина от COVID+19 112
Как считаете? 105
Новости партнеров
Президент России потребовал срочно осовременить законы страны
Впервые в истории Россия направит сразу 500 млрд на поликлиники и больницы
В России госуслуги будут оказываться автоматически – без заявлений и просьб
Все услуги – автоматом
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»