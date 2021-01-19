Фото: из-за снежной бури в Японии столкнулись 130 автомобилей
Один человек погиб, 10 ранено, образовался многокилометровый затор. Снежная буря замела длинный участок высокоскоростной автомагистрали Тохоку, проходящей с севера на юг Японии, в районе
Один человек погиб, 10 ранено, образовался многокилометровый затор. Снежная буря замела длинный участок высокоскоростной автомагистрали Тохоку, проходящей с севера на юг Японии, в районе
В результате свои автомобили не могут покинуть около 200 человек. На месте работают спасатели. Застрявшим в машинах доставили еду, питьевую воду и одеяла.
По словам синоптиков, во время аварии скорость ветра на этом участке дороги превышала 100 км\ч.
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За последние недели по Японии ударило несколько сильных снежных бурь. В некоторых районах выпало в два раза больше снега, чем обычно в этот период. В декабре