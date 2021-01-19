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17:29 (мск), источник: Погода Mail.ru

Световой лес: фотограф снял удивительное явление в Кировской области

Выглядит по-настоящему сказочно.

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Фотограф Алексей Шуплецов из города Белая Холуница в Кировской области в середине января снял серию завораживающих снимков под названием «Световой лес». На фото он запечатлел удивительное оптическое явление — световые столбы.

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Световые столбы возникают только зимой при определенной погоде, когда свет от Солнца, Луны или искусственных источников отражается в плоских кристаллах льда в атмосфере.

Недавно такое завораживающее зрелище могли наблюдать жители Ленинградской области.

Екатерина Гура

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