Световой лес: фотограф снял удивительное явление в Кировской области
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Фотограф Алексей Шуплецов из города Белая Холуница в Кировской области в середине января снял серию завораживающих снимков под названием «Световой лес». На фото он запечатлел удивительное оптическое явление — световые столбы.
Световые столбы возникают только зимой при определенной погоде, когда свет от Солнца, Луны или искусственных источников отражается в плоских кристаллах льда в атмосфере.
Недавно такое завораживающее зрелище могли наблюдать жители Ленинградской области.
Екатерина Гура