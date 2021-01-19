Снимок снежного «монстра» на крыше удивил пользователей Сети

Блогер из США, известный в соцсетях под ником @TimeReality1, поделился впечатляющей фотографией снежного «монстра».
После обильных снегопадов на крыше дома блогера появился толстый слой снега. Днем он понемногу тает, «наращивая» длинные сосульки. Под собственным весом сугроб начинает понемногу сползать с крыши и при этом изгибаться. В результате длинные сосульки теперь направлены не вниз, а в сторону, и напоминают когти чудовища из фильма ужасов.
«Знаете, сначала я подумал, что это будет крутой “завиток”. Но теперь я думаю, что могу остаться без окна, когда все это рухнет», — написал автор фото.
Ранее в Сети поделились видео «лавины» в Японии, которую рабочий вызвал простым шестом.