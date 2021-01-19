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18:02 (мск), источник: Погода Mail.ru

Снимок снежного «монстра» на крыше удивил пользователей Сети

Необычно и довольно опасно.

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Блогер из США, известный в соцсетях под ником @TimeReality1, поделился впечатляющей фотографией снежного «монстра».

После обильных снегопадов на крыше дома блогера появился толстый слой снега. Днем он понемногу тает, «наращивая» длинные сосульки. Под собственным весом сугроб начинает понемногу сползать с крыши и при этом изгибаться. В результате длинные сосульки теперь направлены не вниз, а в сторону, и напоминают когти чудовища из фильма ужасов.

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«Знаете, сначала я подумал, что это будет крутой “завиток”. Но теперь я думаю, что могу остаться без окна, когда все это рухнет», — написал автор фото.

Ранее в Сети поделились видео «лавины» в Японии, которую рабочий вызвал простым шестом.

Анна Лысенко

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