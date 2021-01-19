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18:34 (мск), источник: Погода Mail.ru

Глобальное потепление может изменить положение зоны тропических дождей

Это приведет к катастрофическим экологическим и экономическим последствиям.

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Источник: AP 2020

Международная группа ученых изучила 27 климатических модели, чтобы выяснить, как глобальное потепление и изменение климата в целом, может повлиять на положение зоны тропических дождей.

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Как известно, сейчас она расположена вблизи экватора. С октября по март она находится в южной части Индийского океана и западной части Тихого океана — в это время там идут тропические дожди, а в северных тропиках наблюдается сухой сезон. С апреля по сентябрь зона меняет свое положение и погода в этих регионах меняется на противоположную.

Новые исследования показывают, что если выбросы парниковых газов будут расти до конца столетия, глобальные изменения в климате «сдвинут» зоны тропических дождей — они начнут двигаться в противоположных направлениях в двух продольных секторах.

По словам ученых, такой процесс будет сильно менять климат и экологические условия, а также поставит под угрозу сельское хозяйство и доступность воды, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Climate Change.

Екатерина Гура

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