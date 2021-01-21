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12:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиян предупредили об аномальной оттепели и сосульках

Потепление до плюсовых температур ожидает жителей Центрального федерального округа в пятницу, 22 января, аномальная оттепель продлится до 27 января. Об этом в четверг, 21 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росгидромет.

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Источник: Myriams-Fotos/СС0

Метеорологи предупреждают, что днем 22 января ожидается стремительное повышение температуры от минус 4 до плюс 2 градусов. В это время на дорогах может быть гололедица, образование сосулек на крышах зданий, сложная обстановка на дорогах, возможны небольшие осадки.

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«С 23 января по 27 января установится очень теплая погода, средняя суточная температура на территории округа ожидается на 8−12 градусов выше климатической нормы», — говорится в сообщении.

24—25 января также сохранится аномально теплая погода, средняя суточная температура будет на 9−11 градусов выше привычных значений.

«Ожидаемая максимальная температура (до 4 градусов) для Московского региона считается экстремально высокой для этих дней января», — заключили в Росгидромете.

19 января россиян предупредили о сильных снегопадах в центре европейской части России в ближайшие выходные.

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