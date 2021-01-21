Фото: шторм «Кристоф» обрушился на Англию и Уэльс, тысячи жителей эвакуированы
Жители более двух тысяч домов эвакуированы в результате масштабного наводнения на территории Англии и Уэльса, вызванного штормом «Кристоф».
Жители более двух тысяч домов эвакуированы в результате масштабного наводнения на территории Англии и Уэльса, вызванного штормом «Кристоф».
«Это было ошеломляюще. В жизни не видел ничего подобного», — говорит житель пригорода Манчестера Терри Шелдон.
Дом Терри находится всего в нескольких метрах от реки Мерси. В среду вечером
От наводнения пострадали около двух тысяч домов в районах Дидсбери и Нортенден в Манчестере, а также в городах Ритин и
В пандемию действуют ограничения, людям запрещено выходить из дома без крайней нужды. Но сейчас
Как передает корреспондент
Житель Дисбери Фари Иравани пришел в недоумение, когда его семью попросили покинуть свой дом.
«Куда идти в пандемию? Не хочется подвергать опасности себя и других», — рассказал
Ситуацию с наводнениями в городе Ритин на севере Уэльса местные власти назвали «ужасающей».
Жителей пострадавших районов разместили в спортивных центрах, некоторые укрылись от шторма в близлежащих церквях.
По данным Агентства по охране окружающей среды, многие реки на территории Англии и Уэльса находятся «на опасно высоком уровне».
Насосы и мешки с песком доставили в складское помещение графства Рексхэм на
Стихия продолжается и будет бушевать еще неделю.