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18:28 (мск), источник: BBC News Русская служба

Фото: шторм «Кристоф» обрушился на Англию и Уэльс, тысячи жителей эвакуированы

Жители более двух тысяч домов эвакуированы в результате масштабного наводнения на территории Англии и Уэльса, вызванного штормом «Кристоф».

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Источник: PA Media

«Это было ошеломляюще. В жизни не видел ничего подобного», — говорит житель пригорода Манчестера Терри Шелдон.

Дом Терри находится всего в нескольких метрах от реки Мерси. В среду вечером из-за шторма «Кристоф» река вышла из берегов, остановившись всего в нескольких сантиметрах от водозащитных барьеров.

На территории Англии и Уэльса было выпущено более 200 предупреждений о наводнениях, пять из которых — повышенной опасности, а также сообщения о дожде и снеге.

От наводнения пострадали около двух тысяч домов в районах Дидсбери и Нортенден в Манчестере, а также в городах Ритин и Бангор-он-Ди в Северном Уэльсе и Магулли в графстве Мерсисайд на западе Англии.

Женщина покидает затопленный дом в городе Ритин (графство Уэльс) | Источник: BBC News Русская служба

В пандемию действуют ограничения, людям запрещено выходить из дома без крайней нужды. Но сейчас из-за шторма ситуация изменилась.

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Как передает корреспондент Би-би-си Том Мюллен, хотя заграждения вокруг реки Мерси в манчестерском районе Дисбери сработали должным образом, защитив дома от затопления, тревожный сигнал вызвал всеобщее недоумение: местным жителям, привыкшим к тому, что надо сидеть дома из-за угрозы распространения коронавируса, теперь было сказано срочно уехать.

Житель Дисбери Фари Иравани пришел в недоумение, когда его семью попросили покинуть свой дом.

«Куда идти в пандемию? Не хочется подвергать опасности себя и других», — рассказал Би-би-си Иравани.

Ситуацию с наводнениями в городе Ритин на севере Уэльса местные власти назвали «ужасающей».

Жителей пострадавших районов разместили в спортивных центрах, некоторые укрылись от шторма в близлежащих церквях.

В районе Дидсбери в Манчестере выпал снег | Источник: PA Media

По данным Агентства по охране окружающей среды, многие реки на территории Англии и Уэльса находятся «на опасно высоком уровне».

Из-за сильного наводнения в Уэльсе были закрыты десятки дорог и магистралей.

Насосы и мешки с песком доставили в складское помещение графства Рексхэм на северо-востоке Уэльса, где находятся запасы вакцины от коронавируса компаний Oxford и AstraZeneca.

Многие дороги и магистрали были перекрыты из-за наводнения | Источник: PA Media
Затопленные дороги в городке Бангор-он-Ди в Уэльсе | Источник: BBC News Русская служба
Снег выпал и в графстве Нортумберленд на северо-востоке Англии | Источник: PA Media

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о «стопроцентной готовности» правительства к двойному кризису — наводнению и пандемии.

Стихия продолжается и будет бушевать еще неделю.

В Саут-Йоркшире местные жители защищают свои дома от наводнения при помощи мешков с песком | Источник: PA Media
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