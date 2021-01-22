Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 22 января"Кровавое воскресенье" в Санкт-Петербурге, ссылка академика Сахарова и другие события, которые происходили в разные годы 22 января
Фоторепортажи
10Джо Байден вступил в должность президента США
10Крещенские купания
16:26 (мск), источник: Погода Mail.ru

Российский космонавт сфотографировал Антарктиду с орбиты

Трасса Международной космической станции проходит над всеми материками, кроме Антарктиды. Но все же ее можно увидеть, говорят космонавты.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Бортинженер МКС Сергей Кудь-Сверчков сфотографировал в иллюминатор Антарктический полуостров длиной почти 1,3 тыс. км и поделился снимком в соцсетях.

Затем космонавт опубликовал еще одну фотографию, на которой виден Берег «Правды», который омывается водами моря Дейвиса.

«Эту часть материка разглядеть уже сложнее: расстояние по прямой почти 1700 км, а белые облака легко сливаются со снежно-ледовым покровом. Здесь работает самая первая российская станция #Мирный, основанная 13 февраля 1956 года», — написал космонавт.

В объектив попала и Земля Эндерби, на которой работают полярные станции «Молодежная» (Россия) и «Гора Вечерняя» (Республика Беларусь).

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Gnezdo.ru
Внук советского Ихтиандра вырос красавцем: фото
Жена Панфилова покорила своей красотой: фото
Куда пропал актер из «Солдатов»: непростая судьба
Что произошло с Никитой Панфиловым. Грустно
Авто
Из Китая с любовью: коленные подушки и зеркальце-указка Авто Mail.ru рассказывает, какие нужные и полезные девайсы для начинающего и для опытного водителя можно заказать на АлиЭкспресс
Новости партнеров
Как нельзя начинать утро: врач назвала 3 опасные привычки
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Россиян возмутила новая мера, которая будет введена в 2021 году
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 282
Манипулятор, абьюзер ... Страшно? Или можно бороться? 225
Безопасность детей в интернете: возможно ли? 213
Художник, рисующий счастье 161
Дом
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
7 полезных и удобных идей для оформления маленькой гостиной
Как выглядит черно-белый интерьер в типовой столичной трешке
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»