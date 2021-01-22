Довольно часто слышу и читаю комментарии: «А видно ли с МКС Антарктиду?» Отвечаю: «Да!».— Sergey Kud-Sverchkov (@KudSverchkov) January 21, 2021
Трасса МКС проходит над всеми материками, кроме континента #Антарктида. Но все же ее можно увидеть!
? На фото вы можете увидеть #АнтарктическийПолуостров длиной почти 1300 км pic.twitter.com/edWniIuRVJ
Российский космонавт сфотографировал Антарктиду с орбиты
Трасса Международной космической станции проходит над всеми материками, кроме Антарктиды. Но все же ее можно увидеть, говорят космонавты.