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09:55 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 23 января: каким будет лето

Иней — к сырым и холодным летним месяцам.

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Источник: Reuters

23 января церковь чтит память святителя Григория Нисского, а в народе день получил название Григория Летоуказателя.

В этот день предсказывали, каким будет лето. Иней говорит о том, что оно будет сырое и холодное. Ветер с юга предвещает многочисленные грозы. Ясная погода — к сухому и жаркому лету, а также ранней весне. Обилие снега — к обилию хлеба.

Наши предки смотрели в этот день на луну. Если вокруг нее появилось туманное кольцо — надвигается метель. Если же колец несколько, грядут сильные морозы. Световой столб над солнцем или луной предвещает буран.

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