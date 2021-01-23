Народные приметы на 23 января: каким будет лето
Иней — к сырым и холодным летним месяцам.
Иней — к сырым и холодным летним месяцам.
23 января церковь чтит память святителя Григория Нисского, а в народе день получил название Григория Летоуказателя.
В этот день предсказывали, каким будет лето. Иней говорит о том, что оно будет сырое и холодное. Ветер с юга предвещает многочисленные грозы. Ясная погода — к сухому и жаркому лету, а также ранней весне. Обилие снега — к обилию хлеба.
Наши предки смотрели в этот день на луну. Если вокруг нее появилось туманное кольцо — надвигается метель. Если же колец несколько, грядут сильные морозы. Световой столб над солнцем или луной предвещает буран.