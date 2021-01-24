Мимо Земли пролетит крупный астероид
В следующий раз так близко его можно будет наблюдать через 43 года.
В следующий раз так близко его можно будет наблюдать через 43 года.
25 января в 21:17 по московскому времени к нашей планете приблизится астероид 468727 2010 JE87, считающийся потенциально опасным.
«Небесная скала» размером 308 метров пролетит на расстоянии 6,05 миллиона километров со скоростью 15 километров в секунду, что примерно в 45 раз быстрее скорости звука, сообщает Newsweek. В следующий раз так близко ее можно будет наблюдать только в 2064 году.
Астероид, открытый в 2010 году, относится к группе Атона. Он совершает один оборот вокруг Солнца за 314 земных дней.
Анна Лысенко