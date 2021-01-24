Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С января расплатиться наличными станет сложнее Что ждет покупателей и бизнес
Фоторепортажи
12Сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса
12Последствия снегопада в Москве
18:18 (мск), источник: Погода Mail.ru

Мимо Земли пролетит крупный астероид

В следующий раз так близко его можно будет наблюдать через 43 года.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: AP 2020

25 января в 21:17 по московскому времени к нашей планете приблизится астероид 468727 2010 JE87, считающийся потенциально опасным.

«Небесная скала» размером 308 метров пролетит на расстоянии 6,05 миллиона километров со скоростью 15 километров в секунду, что примерно в 45 раз быстрее скорости звука, сообщает Newsweek. В следующий раз так близко ее можно будет наблюдать только в 2064 году.

Астероид, открытый в 2010 году, относится к группе Атона. Он совершает один оборот вокруг Солнца за 314 земных дней.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Gnezdo.ru
Как жены арабов ходят дома при муже: фото
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Были такой красивой парой, и что теперь? Грустно
Самые красивые женщины по версии мужчин
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Солдат Азербайджана накрыл собой гранату, спасая взвод - видео
Авто
Зачем мошенники уговаривают удалять катализатор с автомобиля? В последнее время появился новый вид мошенничества. Мастерские зазывают автомобилистов и предлагают им удалить катализатор
Кино
56-летний Александр Гордон госпитализирован с COVID-19 Ведущий сдал положительный тест на коронавирус
Новости партнеров
Меркель рассказала о своей самой большой мечте. Она связана с Россией
Россиян возмутила новая мера, которая будет введена в 2021 году
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
С девушки во время выступления слетело платье, но она не растерялась
Gnezdo.ru
Не от удара: причина смерти жертвы ДТП с Ефремовым
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Это перебор: Утяшева рассказала о причинах развода
Жена Панфилова покорила своей красотой: фото
Леди
Асмус, Долина, Михалковы блистали на премии "Золотой орел" Звезды посетили светское мероприятие.
Новости партнеров
Анастасия Приказчикова про новые тенденции на рынке моды
Уголовное дело не позволит участвовать в выборах, но даст повод для хайпа
Скажи своё слово в защиту детей в России - присоединяйся сейчас
Продеус: мазок на антитела теперь можно сделать самим
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»