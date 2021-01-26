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09:32 (мск), источник: Газета.Ру

Россиянам рассказали, как пережить резкие скачки погоды

Профессор кафедры внутренних болезней и семейной медицины дополнительного профобразования Омского государственного медицинского университета Ольга Кореннова рассказала, как пережить резкие скачки погоды. Об этом пишет «Российская газета».

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Источник: РИА "Новости"
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По ее словам, метеочувствительность — это не миф или выдуманная болезнь. Из-за «температурных качелей» большое число людей приходят в поликлиники с жалобами на давление, мигрень, боль в суставах и учащенное сердцебиение.

Как отмечает доктор, сосуды подстраиваются под перепады температуры «с бешеной скоростью». При изменении атмосферного давления меняется и давление внутри черепной коробки и брюшной полости, появляются болевые ощущения.

Кореннова советует метеозависимым людям повышать выносливость сосудов — регулярно заниматься физкультурой, принимать контрастный душ и закаляться. При этом тренировки до изнеможения в спортзале только усугубят проблемы со здоровьем, специалист предлагает заменить из на ежедневные пешие прогулки не менее 30 минут.

Ранее научный руководитель Гидрометцетра Роман Вильфанд рассказал о мощных аномальных перепадах температур в России.

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