Из-за грозы Ялта погрузилась во тьму (видео)
Это было похоже на кадры из фильма про апокалипсис.
Это было похоже на кадры из фильма про апокалипсис.
В ночь на 26 января в Ялте прошла сильная гроза.
Жители и гости города могли наблюдать в небе частые розовые вспышки. После очередного разряда молнии, Ялта внезапно погрузилась во тьму — во многих районах просто пропало электричество.
Как рассказали в городской администрации,
Сообщается, что в результате аварии возгораний и пострадавших нет.
В соцсетях появилось видео, на котором запечатлен сам момент полного отключения света.
Екатерина Гура