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13:07 (мск), источник: Погода Mail.ru

Из-за грозы Ялта погрузилась во тьму (видео)

Это было похоже на кадры из фильма про апокалипсис.

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В ночь на 26 января в Ялте прошла сильная гроза.

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Жители и гости города могли наблюдать в небе частые розовые вспышки. После очередного разряда молнии, Ялта внезапно погрузилась во тьму — во многих районах просто пропало электричество.

Как рассказали в городской администрации, из-за грозы на подстанции в поселке Массандра произошло короткое замыкание, что привело к отключению электричества. В разных районах города не было энергии от 10 до 40 минут, однако, еще несколько часов сохранялись перебои в работе мобильной связи.

Сообщается, что в результате аварии возгораний и пострадавших нет.

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В соцсетях появилось видео, на котором запечатлен сам момент полного отключения света.

Екатерина Гура

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