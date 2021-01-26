１月２５日夕方、雪化粧した #富士山 Mt. #Fuji after snowfall pic.twitter.com/RawWFF3lod— NOGUCHI, Soichi 野口 聡－（のぐち そういち） (@Astro_Soichi) January 25, 2021
Заметенную снегом Фудзияму показали с борта МКС
Вулкан стал полностью белым.
Вулкан стал полностью белым.
Японский астронавт Соити Ногути показал, как выглядит заснеженная гора Фудзияма с борта Международной космической станции.
«Снежный “макияж” вечером 25 января», — написал астронавт на своей странице в соцсети.
Фудзияма — действующий стратовулкан на японском острове Хонсю в 90 километрах к
Ногути регулярно публикует виды из иллюминатора МКС. Не так давно он показал изменившуюся за время карантина Венецию, ночной Каир и Токио.
Анна Лысенко