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17:43 (мск), источник: Погода Mail.ru

Заметенную снегом Фудзияму показали с борта МКС

Вулкан стал полностью белым.

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Японский астронавт Соити Ногути показал, как выглядит заснеженная гора Фудзияма с борта Международной космической станции.

«Снежный “макияж” вечером 25 января», — написал астронавт на своей странице в соцсети.

Фудзияма — действующий стратовулкан на японском острове Хонсю в 90 километрах к юго-западу от Токио. Высота вулкана — 3776 метров.

Ногути регулярно публикует виды из иллюминатора МКС. Не так давно он показал изменившуюся за время карантина Венецию, ночной Каир и Токио.

Анна Лысенко

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