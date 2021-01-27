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12:14 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Индонезии началось извержение вулкана Мерапи (фото, видео)

Власти пока не начинали эвакуацию.

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Самый активный в Индонезии действующий вулкан Мерапи снова начал извергаться.

Гора на острове Ява высотой почти 3 тысячи метров выпустила облако пепла, а лава разлилась уже на 1,5 км вниз по склону, сообщает Al Arabiya.

Власти пока не начинали эвакуацию, но в прилегающих к вулкану районах был объявлен «оранжевый» уровень опасности. Людям не рекомендуют подходить к Мерапи ближе 5 км.

Крупные извержения Мерапи происходят в среднем каждые 7 лет, мелкие — примерно два раза в год, а дымит вулкан почти каждый день. В последний раз вулкан извергался в июне 2020 года. В 2010 году при извержении Мерапи погибло 353 человека, попавших в пирокластический поток.

Анна Лысенко

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