В Индонезии началось извержение вулкана Мерапи (фото, видео)

Самый активный в Индонезии действующий вулкан Мерапи снова начал извергаться.
Гора на острове Ява высотой почти 3 тысячи метров выпустила облако пепла, а лава разлилась уже на 1,5 км вниз по склону, сообщает Al Arabiya.
Власти пока не начинали эвакуацию, но в прилегающих к вулкану районах был объявлен «оранжевый» уровень опасности. Людям не рекомендуют подходить к Мерапи ближе 5 км.
Крупные извержения Мерапи происходят в среднем каждые 7 лет, мелкие — примерно два раза в год, а дымит вулкан почти каждый день. В последний раз вулкан извергался в июне 2020 года. В 2010 году при извержении Мерапи погибло 353 человека, попавших в пирокластический поток.