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18:08 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Сети показали последствия мощного торнадо в Алабаме

Жуткие кадры после ночного разгула стихии.

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Жители Фултондейла в американском штате Алабама делятся фотографиями и видео разрушений после мощного торнадо, обрушившегося на спящий город в ночь с понедельника на вторник.

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По данным Национальной метеорологической службы США, скорость ветра смерча в пиковый момент достигла 241 км в час. Торнадо прошел по территории длиной 15 км. Разрушены многие дома, снесены целые рощи. 18 человек доставлены в больницу с травмами, 11 человек получили помощь на месте, один человек погиб.

Сумму убытков еще предстоит подсчитать, сообщает WBRC.

Анна Лысенко

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