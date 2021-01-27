В Сети показали последствия мощного торнадо в Алабаме
Жуткие кадры после ночного разгула стихии.
Жуткие кадры после ночного разгула стихии.
Жители Фултондейла в американском штате Алабама делятся фотографиями и видео разрушений после мощного торнадо, обрушившегося на спящий город в ночь с понедельника на вторник.
По данным Национальной метеорологической службы США, скорость ветра смерча в пиковый момент достигла 241 км в час. Торнадо прошел по территории длиной 15 км. Разрушены многие дома, снесены целые рощи. 18 человек доставлены в больницу с травмами, 11 человек получили помощь на месте, один человек погиб.
Сумму убытков еще предстоит подсчитать, сообщает WBRC.
Анна Лысенко